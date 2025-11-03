تنطلق غداً (الثلاثاء) منافسات كرة الطائرة ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025 في بوليفارد رياض سيتي، وتستمر حتى 13 نوفمبر، بمشاركة منتخبات تمثل 10 دول في فئتي الرجال والسيدات، وفق البرنامج الفني المُحدَّث للجنة المنظمة.



وتبدأ المنافسات بمواجهتين في فئة السيدات، تجمع الأولى أذربيجان بطاجيكستان عند الساعة 1:00 ظهراً، تليها مواجهة تركيا وإيران 4:00 عصراً، فيما يبدأ مشوار منتخبات الرجال بعد غدٍ (الأربعاء) بـ3 مباريات، إذ تلتقي تركيا مع قطر الـ1:00 ظهراً، وإيران ضد البحرين الـ4:00 عصراً، والسعودية مع تشاد 7:00 مساءً.



وتُستكمل المسابقة يوم 11 نوفمبر، إذ تلتقي إيران بأفغانستان، وتركيا بطاجيكستان في فئة السيدات، بينما تشهد منافسات الرجال لقاء البحرين وتشاد، والسعودية وتركيا، على أن تختتم مرحلة المجموعات في الثاني عشر من الشهر بمواجهتي إيران وطاجيكستان، وأذربيجان وأفغانستان في السيدات، وقطر والبحرين، والسعودية وإيران في الرجال.



وتشهد المنافسات مشاركة 6 منتخبات في فئة الرجال هي: السعودية المستضيفة، وإيران، وتركيا، والبحرين، وقطر، وتشاد، إلى جانب 5 منتخبات في فئة السيدات تمثل تركيا، وإيران، وأذربيجان، وطاجيكستان، وأفغانستان.



ويُقام نظام منافسات الرجال بنظام الدوري من دورٍ واحد يجمع جميع المنتخبات الستة، على أن يلتقي الأول والثاني في النهائي على الميدالية الذهبية، والثالث والرابع على البرونزية، فيما تُقام منافسات السيدات بالطريقة ذاتها.



ويُعد المنتخب الإيراني الأكثر تتويجاً بذهبية منافسات الرجال في تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، بعدما أحرز اللقب في نسخ 2005 و2013 و2017 و2021، فيما توجت تركيا وأذربيجان بذهبيتي السيدات في النسختين الماضيتين.