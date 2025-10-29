ما الذي قاله رونالدو لنفسه قبل تسديد الركلة الحرة؟

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد فريق النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يوجه لنفسه كلمات تحفيزية قبل تنفيذ ركلة حرة مباشرة في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام الاتحاد، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.



ووفقاً للمقطع المتداول، ظهر رونالدو وهو يردد عبارة بالبرتغالية: «Vai marcar, vai marcar»، التي تعني بالعربية «ستُسجل، ستُسجل»، في محاولة لتعزيز تركيزه وثقته قبل تسديد الركلة، التي انتهت باصطدام الكرة بحائط الصد.



وأثارت اللقطة تفاعلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين، إذ رأى البعض أن الموقف يعكس إصرار النجم البرتغالي وروحه التنافسية العالية، فيما اعتبر آخرون أن ما قام به يأتي في إطار أسلوبه المعتاد في التحفيز الذاتي خلال المباريات المهمة.



يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الاتحاد على النصر بنتيجة 2-1، ليودّع النصر البطولة، بينما واصل رونالدو تقديم مستويات مميزة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي يتصدر ترتيبه النصر بـ18 نقطة بعد 6 جولات.