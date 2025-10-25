أكد الأكاديمي القانوني الدكتور حسن رديف، أن لائحة الانضباط والأخلاق حرصت على احترام الجماهير وعدم إثارتها، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 57 على أن «أي شخص يقوم بإثارة الجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة، يعاقب بغرامة مالية قدرها 50,000».

وأضاف رديف: «المسألة في تقدير المخالفة يعود للجنة الانضباط والأخلاق في تقدير هل ما قام به لاعب الهلال البرازيلي ماركوس ليوناردو يعد إثارة للجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة أم لا؟ وهل الاحتفال أمام جمهور المنافس يعد إثارة للجمهور؟ عليه فمسالة معاقبة «ليو» هي مسالة تقديرية، هل ما قام به إثارة للجمهور أم لا؟».

وزاد: أما بشأن سلوك جمهور الاتحاد فقد عاقبت عليه المادة 51 من اللائحة، وتتفاوت العقوبة بعدد المواد المقذوفة على الملعب، فمثلاً إذا كانت المقذوفات تتجاوز 20 مقذوفاً، فيتم معاقبة النادي بتغريمه مبلغاً قدره (100,000 ريال). علماً أن هذه المخالفة تعد الأولى من جمهور نادي الاتحاد، مما يعني أن اللجنة ستكتفي بالغرامة، ولن تتجاوز ذلك إلى العقوبات الأخرى التي تصل إلى لعب مباراة أو أكثر دون جمهور أو نقل المباراة من أرض النادي.