أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الاتحاد سيلتزم بتطبيق أي قرار يصدر عن مركز التحكيم الرياضي بشأن بطل كأس السوبر السعودي، حتى وإن قضى بسحب اللقب من الأهلي.

وكان قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الهلال، والمتعلق بامتناع «الزعيم» عن المشاركة في مسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، إذ تم قبول استئناف الهلال شكلاً، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 500 ألف ريال، واعتباره خاسراً أمام القادسية بنتيجة 3-0، وحرمانه من المشاركة بأول مسابقة خروج مغلوب، وكذلك حرمانه من أي مخصصات مالية لدرجة اللعبة، ومصادرة رسوم الاستئناف، وهو ما أعاد النقاش حول مدى أحقية مشاركة الأهلي في البطولة، بدلاً من تأهل القادسية مباشرة إلى المباراة النهائية.

لاتزال القضية منظورة

الأهلي، الذي لم يكن له مقعد في البطولة قبل إعلان الهلال عدم مشاركته في كأس السوبر السعودي، تمكن من تجاوز القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي، قبل أن يُتوج باللقب بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، عقب انتهاء وقت اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، ولا تزال القضية منظورة حالياً أمام مركز التحكيم الرياضي بعد الشكوى المقدمة من نادي الهلال.

وقال المسحل في تصريحات لبرنامج «في الصورة» على قناة «روتانا خليجية»: «النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ينص على وجوب تنفيذ أي قرار يصدر عن مركز التحكيم الرياضي، الأهلي هو بطل كأس السوبر، وهذا ما تم تسجيله رسمياً في كشوفات الاتحاد ومن قبل فريق عمل التوثيق».

وأضاف: «حالياً، القضية ما زالت منظورة، والنظام يمنعني من التعليق عليها باعتبار أن الاتحاد طرف فيها، لكن ما يمكنني تأكيده هو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيحترم وينفذ أي قرار يصدر عن مركز التحكيم الرياضي».