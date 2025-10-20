3 «هاتريك» في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي

شهدت الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي تألقاً هجومياً مميزاً من عدد من نجوم المسابقة، بعدما تمكن 3 لاعبين من تسجيل «هاتريك» في مباريات الجولة، ليمنحوا فرقهم انتصارات مهمة ويضيفوا مزيداً من الإثارة على المسابقة.



فقد واصل نجم النصر جواو فيليكس تألقه بتسجيل 3 أهداف في شباك الفتح، مؤكداً جاهزيته العالية وقدرته على صنع الفارق في الخط الأمامي للعالمي.



وفي مواجهة أخرى، قاد مهاجم الخليج جوشوا كينغ فريقه لانتصار كبير على الرياض بعد أن أحرز 3 أهداف كاملة، ليكتب اسمه ضمن أبرز نجوم الجولة.



أما لاعب القادسية جوليان كينيونيس فقد خطف الأضواء بتسجيله «هاتريك» في مرمى نيوم، في مباراة قدم فيها أداءً هجومياً لافتاً ساهم في تحقيق فريقه فوزاً ثميناً.



وبذلك، تكون الجولة الخامسة قد شهدت واحدة من أكثر الجولات غزارة تهديفية على صعيد الأداء الفردي، ما يعكس ارتفاع النسق التنافسي والإثارة في دوري روشن هذا الموسم.