النصر يهيمن على الفتح بـ 5 أهداف في 3 مواجهات بالدوري

يواصل النصر تأكيد هيمنته على الفتح في مواجهاتهما المباشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، محققاً ثلاثة انتصارات بنتائج كبيرة، تُظهر قوة الفريق النصراوي وقدرته على تقديم أداء هجومي مميز.وجاءت نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين كالتالي:• موسم 2019/2018: النصر 5 – 0 الفتح• موسم 2024/2023: النصر 5 – 0 الفتح• موسم 2026/2025: النصر 5 – 1 الفتحوتعكس هذه النتائج التفوق الكبير للنصر على الفتح في المواجهات المباشرة، إذ تمكن الفريق النصراوي من فرض سيطرته منذ البداية، واستغلال الفرص الهجومية بفعالية عالية، في حين عانى الفتح من صعوبة مواجهة التنظيم الدفاعي للنصر والضغط المستمر على خطوطه.وأكدت هذه النتائج أيضاً قدرة النصر على الحفاظ على ثبات مستواه في المنافسات المختلفة، مع تقديم عروض هجومية قوية قادرة على إرباك دفاعات المنافسين، وهو ما يعكس جاهزية الفريق لمواصلة المنافسة على المراتب العليا في الدوري.ويأمل أنصار النصر أن يستمر الفريق في تحقيق الانتصارات بنفس القوة والتركيز في المباريات القادمة، بينما يسعى الفتح إلى تعديل مساره وتحسين أدائه لتقليص الفجوة بين الفريقين في المستقبل.