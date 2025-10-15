في ليلة تلوّن هواء عروس البحر جدة بأهازيج الفخر، وتمازجت الأنفاس بين القلق والحلم، خطّ المنتخب السعودي سطراً جديداً في كتاب المجد، بعدما حسم تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، إثر تعادل بطعم الانتصار مع المنتخب العراقي دون أهداف، على أرض ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية.الصافرة الأخيرة كانت شرارة فرح عمّت البلاد قاطبة.. فالنقطة التي انتزعها «الأخضر» كانت كفيلة بأن تفتح له أبواب المونديال، وتتوج رحلة شاقة في طريق وعرة خلال مشوار التصفيات الآسيوية.في المدرجات، كان المشهد لوحة وطنية نادرة. الأعلام ترفرف، والهتافات تتعالى، والعيون تلمع بوميض الفخر. لم تهدأ الجماهير لحظة، وكأن كل هتاف يكتب رسالة دعم إلى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. ومن خلف الشاشات، كان ملايين السعوديين يعيشون اللحظة بالنبض ذاته، يصفقون، يهتفون، ويحتفلون بفرحة واحدة جمعت الوطن كله.تأهلٌ سابعٌ يؤكد أن «الأخضر» ليس مجرد عملاق آسيوي فحسب، بل رمز للاستمرارية والتجدد. فمنذ أول ظهور في مونديال 1994 مروراً بمحطاته في 1998 و2002 و2006 و2018 و2022، وصولاً إلى هذا التأهل الجديد لمونديال 2026، يثبت المنتخب السعودي أن الطموح لا يتعب، وأن الراية الخضراء كُتِب لها أن ترفرف دائماً في سماء المونديال.وهكذا، يواصل الأخضر كتابة التاريخ.. لا بالأهداف فقط، بل بروح وطنية تصنع الفخر، وبقلب لا يعرف إلا طريق المجد.