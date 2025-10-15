عاشت الجماهير السعودية لحظات جميلة بعد تأهل المنتخب للمرة السابعة في تاريخه إلى كأس العالم 2026، بعد أن مرت خلال مجريات المباراة التي جمعته بالعراق وانتهت بالتعادل السلبي بحالة من القلق والترقب، خشية أي مفاجأة قد تغير مسار التأهل.وكانت المواجهة الحاسمة قد شهدت توترا بين الجماهير في كل دقائقها، إذ تابعت كل هجمة وكل فرصة بترقب كبير حتى اللحظة الأخيرة التي شهدت الإنقاذ التاريخي للحارس نواف العقيدي الذي تصدى لكرة محققة، ومع مرور الوقت، بدأت مشاعر الأمل تتزايد تدريجياً، إلى أن انتهت المباراة بالتعادل، وهو ما ضمن للأخضر الصعود المباشر إلى النهائيات.هذا التأهل يضيف صفحة جديدة إلى سجل المنتخب السعودي في كأس العالم الذي يشمل أعوام: 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026.هذا التأهل ليس مجرد رقم بالنسبة للجماهير السعودية، بل كان تأكيدا على قدرة المنتخب على التعامل مع الضغط والحفاظ على الأداء في اللحظات الحاسمة.