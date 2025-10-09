كونسيساو يصل ويبدأ مهماته مع العميد

وصل المدرب الجديد لفريق الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو برفقة الجهاز الفني المساعد لمدينة جدة صباح اليوم (الخميس)، ومن المقرر أن يقود الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد مع الفيحاء دورياً.يضم الجهاز الفني لكونسيساو كلاً من جواو كوستا مدربًا مساعدًا، وفابيو مورا مساعدًا ثانيًا، وديامانتينو فيجيريدو مدربًا للحراس، إلى جانب فيدران رونجي مدرب الحراس الثاني، وسيرامانا ديمبيلي محللًا فنيًا، وبرونو ماتوس معدًا بدنيًا.ويملك كونسيساو خبرة تدريبية بدأت منذ 2010 عندما عمل مدربا مساعدا في ستاندرلياج البلجيكي قبل أن يتولى تدريب أولهانينسي البرتغالي في 2012، وتنقل بين عدة أندية أبرزها نانت الفرنسي وبورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.ويملك المدرب عدة ألقاب في مسيرته أبرزها الدوري البرتغالي الذي حصل عليه 3 مرات مع بورتو.