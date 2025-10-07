350 رامياً ورامية يشاركون في بطولة المملكة للسهام بالرياض

انطلقت اليوم منافسات بطولة المملكة للسهام على ميدان جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسهام، وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.ويشارك في البطولة أكثر من 350 رامياً ورامية، يمثلون 40 نادياً من مختلف مناطق المملكة، يتنافسون في أكثر من 50 فئة معتمدة، بإشراف 15 حكماً، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية آمنة ومثالية.ويأتي تنظيم البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للسهام لرفع مستوى المنافسة المحلية، واكتشاف المواهب الوطنية، استعداداً للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الرياضات النوعية وتوسيع قاعدتها المجتمعية.