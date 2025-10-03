«القدية» تستضيف الجولة النهائية لسباق «إكستريم إي» العالمي

تنطلق غداً السبت منافسات الجولة النهائية من السلسلة العالمية «إكستريم إي» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري بالقدية بمدينة الرياض، إذ يأتي تنظيم هذا الحدث العالمي بإشراف وزارة الرياضة وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة القدية، وفودافون بزنس، ويوكوهاما، وسيمنس، وفوكس، وجيو بيورا.وتقام المنافسات بمشاركة 8 فرق عالمية، يضم كل منها سائقين من نخبة المتسابقين، بمجموع 16 سائقًا من الجنسين، في بيئة صحراوية خصصت داخل "المنطقة الثامنة" بالقدية، بتضاريس وعرة تناسب متطلبات سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.ويمتد المسار على طول 3127 مترًا، وعرض يتراوح بين 10 و60 مترًا، ويجمع بين الخطوط عالية السرعة والمنعطفات الواسعة والقفزات الهوائية في مزيج من الرمال والصخور الطبيعية، لاختبار مهارات السائقين في أصعب الظروف.وبالنظر إلى قائمة الفرق المشاركة، فهي تضم كلاً من: فريق JBX الذي يمثله البريطاني جنسون باتون، والفنلندي تومي هالمان، والإيطالي/الإسبانية كريستين جي زد، وفريق KMS– كريستوفرسون موتورسبورت الذي يمثله السويدي يوهان كريستوفرسون، والسويدية ميكايلا أهْلين-كوتولينسكي، إضافة إلى فريق EVEN الذي يُدار من KMS، ويقوده النرويجي أولي كريستيان فيبي، والنرويجية هِدّا هوساس، علاوة على فريق هانسن موتورسبورت الذي يتكون من النرويجي أندرياس باكيرود، والبريطانية كايتي مَننغز.ويمثل السعودية فريق جميل موتورسبورت، ويضم كلاً من السويدي كيفن هانسن، والأسترالية مولي تايلور، كما يشارك فريق ستارد الذي يضم البريطاني باتريك أودونوفان، والأمريكية أماندا سورينسون، وفريق إكسيونا ساينز الذي يقوده الجامايكي فريزر مكونيل، والإسبانيه لايا سانز، وأخيرًا فريق كارل كوكس موتورسبورت الذي يضم الألماني تيمو شايدر، والسويدية كلارا أندرسون.وشهدت المملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية مسيرة متميزة مع البطولة، بدءًا من العلا 2021 مرورًا بنيوم 2022 و2023، وصولًا إلى جدة 2024، لتأتي نسخة 2025 بموسمها النهائي في القدية كأبرز محطات البطولة وأكثرها تشويقاً.وتجسد استضافة هذا السباق العالمي القدرات المتميزة التي تحظى بها المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية، كما يعكس الحدث دور السعودية الريادي في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ، وتعزيز الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.