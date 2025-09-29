الزعيم يهزم ناساف بالثلاثة

واصل ممثل الوطن فريق الهلال سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على مضيفه ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على الملعب المركزي في أوزبكستان ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

شهد اللقاء بداية من فريق الهلال، فيما اعتمد ناساف الأوزبكي على الهجمات المرتدة، وتمكن الهلال من افتتاح مسلسل الأهداف بعد كرة عرضية من عبدالله الحمدان لم يسيطر عليها الحارس نعماتوف لتصل إلى سافيتش الذي أودعها في الشباك هدفاً أول للهلال (د: 20)، وجاء الرد الأوزبكي سريعاً بعد أن سدد باخروموف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك هدف تعادل لناساف(د: 27)، وبمجهود فردي أكثر من رائع راوغ ثيو هيرنانديز الدفاع الأوزبكي وسددها في المرمى هدفاً ثانياً للهلال(د: 45+2)، وعاد ناساف للمباراة مجدداً بعد تمريرة من اشمورودوف لزميله صديقوف الذي كسر حاجز التسلل وواجه الحارس بونو ليسددها أرضية في الشباك هدف تعادل لناساف (د: 60)، وشن سافيتش هجمة منظمة وتلاعب بدفاع ناساف، ومن ثم مرر الكرة لزميله المنفرد ليوناردو ليسددها في المرمى هدفاً ثالث للهلال (د: 79)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة، فيما تلقى ناساف الأوزبكي الخسارة الثانية، وبقي دون نقاط.