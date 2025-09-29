أكد أن الجماهير صمام الأمان.. براشا لـ«عكاظ»: 4 خطوات تعزز ثقة وتوازن الاتحاديين

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز براشا أن المرحلة التي يمر بها نادي الاتحاد بعد إقالة مدربه لوران بلان في وقت حساس تستدعي قدراً عالياً من التركيز على الاستقرار النفسي للاعبين، موضحاً أن أي اهتزاز في الجهاز الفني ينعكس بالضرورة على تركيز الفريق ومستواه داخل الملعب. وقال إن اللاعب يحتاج أن يشعر بوجود خطة واضحة واستراتيجية ثابتة، وحين يغيب هذا الإحساس يصبح أداؤه معرضاً للتذبذب مهما كانت مهاراته.وأضاف أن الهزيمة الأخيرة للاتحاد أمام النصر يجب النظر إليها باعتبارها دروساً يمكن البناء عليها، لا كعائق يصعب تجاوزه، إذ إن معالجة الأخطاء تتطلب الجمع بين الواقعية والهدوء، بعيداً عن توجيه اللوم الفردي، مشدداً على أهمية رفع المعنويات وتحويل الإحباط إلى حافز، والاعتماد على القادة داخل الفريق لإعادة الروح الجماعية، إلى جانب تعزيز الانضباط وتوزيع الأدوار بوضوح.وفي ما يتعلق برد فعل الجمهور الاتحادي، قال براشا:من الطبيعي أن نشاهد جمهور الاتحاد اليوم يتمنى على الأقل التعادل بدلاً من تجرع مرارة الهزائم، وهذا أمر يعكس حرصه وغيرته على سمعة النادي وتاريخه، لكن يجب أن يعلم اللاعبون أن جمهورهم لا يزال خلفهم، وأن هذه المشاعر مؤقتة، وستتحول إلى دعم مضاعف بمجرد أن يستعيد الفريق انتصاراته.وشدد براشا على أن الاتحاد يحتاج الآن إلى خطوات واضحة ليستعيد ثقته وتوازنه، تتمثل في:⁃ قيادة فنية مستقرة قادرة على تهدئة النفوس ورسم الاستراتيجية من جديد.⁃ تهيئة نفسية قوية تعيد الثقة للاعبين بعد كل مباراة، حتى في حال تعثر النتائج.⁃ عمل إداري منظم يحمي الفريق من الضغوط الإعلامية والجماهيرية.⁃ تكاتف داخلي بين اللاعبين، لأن التكاتف الجماعي هو السلاح الأقوى وقت الأزمات.واختتم براشا تصريحه بالتأكيد على أن الجمهور الاتحادي يبقى صمام الأمان في مثل هذه الظروف، فالمطلوب من الجماهير في هذه المرحلة هو الاستمرار في الدعم، وبث رسائل إيجابية للاعبين، والتحلي بالصبر على المرحلة الانتقالية، فالاتحاد قادر على العودة إلى مكانته الطبيعية كمنافس شرس لا يعرف الاستسلام، متى ما توافرت الأجواء الإيجابية وتكاتفت جميع الجهود.