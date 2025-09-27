هل يحسم «العميد» ملف تجديد بنزيما؟

تحركت الإدارة الاتحادية للتجديد مع قائد الفريق كريما بنزيما حتى 2027، وإغلاق الطريق أمام العروض الأوروبية، وذلك بحسب تأكيدات صحيفة الماركا الإسبانية، والتي أشارت في تقريرها إلى أن هذا التحرك من إدارة عميد الأندية السعودية جاء بعدما تلقى قائد فريق الاتحاد الكروي كريم بنزيما اتصالاً هاتفياً من المدرب جوزيه مورينيو، أبدى فيه رغبته في ضمه إلى صفوف بنفيكا، فريقه الجديد، وهو ما جعل النجم الفرنسي يعيد التفكير في مستقبله الكروي.وأشارت الماركا إلى أن كريم بنزيما بات يفكر في العودة للعب في أوروبا خاصة وأنه يدرك بأن مسيرته الكروية تقترب من مراحلها الأخيرة، ولا يزال مرتبطاً بعقد مع نادي الاتحاد حتى 2026، إلا أن خيار العودة إلى أوروبا تحت قيادة مورينيو يظل خياراً مطروحاً ولم يغلق.وكشفت الصحيفة أن الخسارة الأخيرة للاتحاد أمام النصر فتحت باب التساؤلات حول استقرار الفريق، ومستقبل بنزيما مع عميد الأندية السعودية.الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو، نفى ما يتردد عن رغبتهم بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، موضحاً في مؤتمر صحفي الخميس الماضي قبل مباراة فريقه ضد جيل فيسنتي في الدوري المحلي (أمس الجمعة): «أن ما يثار حول بنزيما محض خيال ومجرد شائعات».