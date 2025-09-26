النصر بـ«أمان».. بوجود كومان

بعيدًا عن القائدين العالميين «الحكومة» كريم بنزيما نجم هجوم الاتحاد، والنجم الدولي البرتغالي «الدون» كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وثقلهما الكبير داخل المستطيل الأخضر يطل وافد جديد مع كتيبة أصفر العاصمة النجم الفرنسي كينغسيلي كومان الذي منذُ قدومه مع النصر وهو يقدم مستويات لافتة ومميزة، يؤكد بأنه صفقة ناجحة من جميع النواحي.كومان الذي لعب في دوري روشن ثلاث مواجهات نجح في تسجيل هدفين وصنع ثلاثة، وكانت بصمته التهديفية الأولى أمام التعاون في افتتاحية الدوري أمام التعاون، حيث نجح في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 55، وعاد أمام الرياض وسجل الهدف الثاني، فيما يملك في رصيده ثلاثة صناعات تهديفية كانت لكل من: فيليكس، ورونالدو وماني.واليوم تعول عليه الجماهير النصراوية كثيراً لأجل أن يمنح فريقهم الفوز على العميد خلال قمة الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن السعودي، ومواصلة التهديف والصناعة لزملائه اللاعبين، فهل يقدم الفرنسي مستوياته المميزة ويزور شباك العميد أم يصنع لزملائه.