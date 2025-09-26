فيلكس.. مجنون بفنون

في ثلاث مباريات خلال دوري روشن السعودي سطع قمر النصر النجم البرتغالي الدولي جواو فيلكس من خلال إحرازه خمسة أهداف ممتلكاً صناعة يتيمة حتى اللحظة.وجاءت أهداف جوهرة البرتغال في مرمى كل من: الرياض هدفين، وهاتريك أمام التعاون، وصناعته لزميله ابن موطنه القائد رونالدو كانت أمام الرياض عندما صنع له الهدف الثالث للنصر في شباك الرياض.وتنتظر الجماهير النصراوية من فيلكس مواصلة الانفجار التهديفي وهز شباك رايكوفيتش حارس الاتحاد ومنح فريقه العلامة الكاملة لأجل الاستمرار في صدارة سلم ترتيب الدوري والابتعاد عن المنافس الوصيف الاتحاد.