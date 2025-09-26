مدرب الأخدود: إقالتي لا تشغلني ومواجهة الهلال صعبة

وصف مدرب فريق الأخدود باولو سيرجيو، مواجهة الهلال بأنها كانت صعبة، نظراً لما يملكه من إمكانيات كبيرة وعناصر مميزة، مشيراً إلى أن فريقه حاول تقديم كل ما لديه رغم قوة المنافس، وقال سيرجيو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا وانتهت بنتيجة (٣-١): «المهمة دائماً صعبة أمام فريق مثل الهلال، لعبنا متكتلين دفاعياً واعتمدنا على الكرات المرتدة، وقدمنا شوطاً أول جيداً جداً، واستطعنا التقدم بهدف وكان بإمكاننا إضافة هدف ثانٍ، لكن الهلال غيّر النتيجة»، وأضاف: «حاولنا البقاء في أجواء المباراة خصوصاً في الشوط الثاني، لكن هدف الهلال الثالث صعّب علينا الأمور، كما أن المباريات الأولى في الدوري كانت صعبة، وعندما نواجه فرقاً من مستوانا ستكون حظوظنا أكبر في الحصول على النقاط»، وشدد مدرب الأخدود على أنه لم يطلب من لاعبيه إضاعة الوقت، مؤكداً أن كل مواجهة لها قصتها الخاصة، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحدث في مباريات الكؤوس، مع ضرورة وضع الفوارق الفنية بين الفريقين في الاعتبار.وختم حديثه قائلاً: «مسألة إقالتي لا تشغلني، فأنا أركز فقط على عملي اليومي».