حزم السومة يهدد الأهلي

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الحزم عند تمام الساعة 6:35 من مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الحزم هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد تأهله لدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن حقق أول فوز له هذا الموسم على حساب نيوم بهدفين لهدف، ويأمل في لقاء الليلة لمواصلة انتصاراته وتحقيق أول انتصار له في دوري المحترفين، إذ تعادل في لقاءين وخسر مثلها ويملك في رصيده نقطتين وله هدفاً واحداً وعليه هدفين، ويبرز في الفريق ثنائي الهجوم الهداف التاريخي عمر السومة وقائد الفريق فابيو مارتينيز.فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد خسارته لنهائي كأس القارات الثلاثة أمام بيراميدز المصري، ويسعى في لقاء الليلة للعودة لسلسلة الانتصارات في دوري المحترفين إذ يملك 5 نقاط حصدها من انتصار في الجولة الأولى ومن ثم تعادلين متتالين، وله من الأهداف 4 وعليه 3 أهداف، ويبرز في الفريق هدافه ايفان توني وقائده الحارس ادوارد ميندي وكذلك رياض محرز والفرنسي انزو ميو.ويتفوق الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين إذ التقيا في 14 مباراة، انتصر الأهلي في 10 منها فيما فاز الحزم في لقاء وحيد وتعادلا في 3 لقاءات، وأحرز هجوم الأهلي 30 هدفاً، فيما سجل هجوم الحزم 13 هدفًا.