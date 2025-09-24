حقق النصر انتصاراً كبيراً على مضيفه جدة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل النصر لدور ثمن النهائي للمسابقة.وتناوب على تسجيل أهداف النصر فيصل أبو بكر (خطأ في مرماه د:8)، ويسلي (د:61)، جواو فيليكس (د:71)، سيماكان (د:89).شهد اللقاء سيطرة نصراوية، ومرر عبدالرحمن غريب كرة ذكية لزميله أنجيلو الذي كسر التسلل ولعب كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع فيصل أبو بكر لتتجه للمرمى هدفاً أول للنصر (د:8)، وحاول جدة الرد من خلال تسديدة قوية من اللاعب والميرسون لكن الحارس بينتو أبعدها لركلة زاوية، واحتسب الحكم ركلة جزاء لنواف بوشل لاعب النصر لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاؤها، وبعد مجهود فردي من نواف بوشل لعب كرة عرضية سددها غريب مباشرةً لكن الحارس ياسر المسيليم تمكن من التصدي لها، ومن مجهود فردي انطلق ويسلي من الجهة اليسرى وتوغل لمنطقة الجزاء وسددها قوية هدفاً ثانياً للنصر (د:61)، ولعب كومان كرة عرضية أرضية لتصل لجواو فيليكس الذي سددها في المرمى هدفاً ثالثاً للنصر (د:71)، واختتم المدافع محمد سيماكان مسلسل الأهداف بعد أن نفذ فيليكس ركلة زاوية ليحولها سيماكان برأسه للمرمى هدفاً رابعاً للنصر (د:89)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بأربعة أهداف دون مقابل وتأهله لدور ثمن النهائي، فيما غادر جدة منافسات البطولة.