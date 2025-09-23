رفع رئيس نادي الباطن الدكتور خالد الهويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى جميع أبناء الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني وقال: نحتفل ويحتفل وطننا الغالي هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين، وهو من الأيام التي نستشعر من خلالها تلك الإنجازات العظيمة لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، الذي سخّر نفسه لخدمة الدين والوطن، وعمل على بذل كافة الجهود لراحة المواطن في هذه البلاد، ومنذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ونحن نعيش في تلاحم مع قيادتنا الرشيدة لبناء مسيرة النمو والتطور حتى أصبحنا في تقدم فاق كل التوقعات. وبهذه المناسبة الغالية أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء أو مكروه ويرد عنها كيد الأعداء وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، ويديم على بلاد الحرمين وأبناء شعبها الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما.وأوضح الهويدي: القطاع الرياضي يحظى باهتمام كبير ومميز من الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة الرياضة في جميع النواحي والأصعدة، وبفضل هذا الدعم والاهتمام تعززت مكانة الرياضة السعودية على المستوى العالمي. وأضاف: الإنجازات الرياضية ما زالت مستمرة، بفضل الدعم الحكومي الكبير للشباب والرياضة. مختتماً حديثه بأن ذكرى اليوم الوطني مناسبة سعيدة على قلب كل مواطن لتجديد العهد والولاء والحب للقيادة التي صنعت وطناً نفتخر ونتباهي به بين الأمم.