تفوق الخليج على مضيفه الطائي بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الخليج لدور ثمن النهائي، فيما غادر الطائي منافسات المسابقة.وتناوب على تسجيل أهداف الخليج يورغوس ماسوراس (د:1) ومراد هوساوي (د:53) ونواف القميري (خطأ في مرمى فريقه د:57) وباولو فيرنانديز (هدفين د:67، 79).مع بداية اللقاء ضغط الخليج على مضيفه الطائي، وأعاد الدفاع الكرة للحارس عمار العمار الذي لم يحسن التصرف معها، ليخطفها يورغوس ماسوراس ويسكنها الشباك هدفاً أول للخليج (د:1)، وكاد الطائي يدرك التعادل بعد رأسية من تورليس نول، لكن كرته ارتطمت بالعارضة، ومن ركلة زاوية نفذها بإتقان باولو فيرنانديز طار مراد هوساوي وحولها برأسه داخل المرمى هدفاً ثانياً للخليج (د:53)، وتواصلت الأخطاء القاتلة من جانب الطائي بعد عرضية أرضية من حمد الجيزاني لداخل منطقة الجزاء، ليلعب نواف القميري الكرة في مرمى فريقه بالخطأ هدفاً ثالثاً للخليج (د:57)، ورد مراد هوساوي الجميل لزميله باولو فيرنانديز ليمرر له كرة في مواجهة الحارس العمار، ليصل باولو للكرة ويتجاوز الحارس ويسكنها الشباك هدفاً رابعاً للخليج (د:67)، وكاد الطائي يرد بعد تسديدة متقنة من عبدالرحمن الحارثي، لكن الحارس أنتوني موريس أبعدها لركلة زاوية، ومن تمريرة داخل منطقة الجزاء لعب عارف آل حيدر كرة قصيرة لباولو فيرنانيدز ليسيطر عليها بالكعب ويسددها أرضية في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً له وخامساً للخليج (د:79)، لينتهي اللقاء بفوز الخليج بخمسة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة تأهل الخليج لدور الـ16 بجدارة واستحقاق، فيما غادر الطائي منافسات البطولة.