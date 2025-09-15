اقتحم المحترف البرتغالي أنطونيو توزي نجم فريق الرياض قائمة الأسرع تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي بعد هدفه في مرمى النجمة ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.على ملعب نادي الشباب وبعد مرور 37 ثانية فقط أحرز أنطونيو توزي الهدف الأول لفريقه الرياض في مرمى النجمة في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الرياض بهدفين لهدف، ليصبح صاحب أسرع هدف في النسخة الحالية للدوري، وفقاً لإحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والـ13 على مستوى دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009.وبات هدف توزي، لاعب الوسط، البالغ من العمر 32 عاماً، الأسرع لفريقه خلال مشاركته في دوري المحترفين، متجاوزاً هدف العراقي إبراهيم بايش، الذي جاء بعد 58 ثانية أمام الخلود، فبراير الماضي، بحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.وما زال يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف، حمدان الحمدان، مهاجم الفتح السابق، بهدف سجله في الثانية السادسة أمام هجر موسم 2011ـ2012، وحل البرازيلي رافينيا، لاعب الشباب السابق، في المركز الثاني، بعدما سجل هدفاً بعد مرور 11 ثانية من لقاء فريقه أمام التعاون موسم 2014ـ2015، وجاء وليد الجيزاني، لاعب الحزم السابق، ثالثاً بهدف في شباك الاتحاد، بعد 12 ثانية في مباراة جمعت الفريقين موسم 2009ـ2010، وتلاه المغربي نور الدين امرابط، لاعب النصر السابق، في المركز الرابع، عندما سجل في الفيصلي في الثانية 13 موسم 2020ـ2021، وبعده سلمان الفرج، لاعب الهلال السابق، بهدف عند الثانية 15 في مرمى الشعلة موسم 2013ـ2014، ومن ثم محمد نايف لاعب التعاون السابق في الثانية 23 خلال لقاء النصر موسم 2014-2015.أما المركز السابع في قائمة أسرع أهداف الدوري حتى الآن، فكان من نصيب البرازيلي أوتافيو مونتيرو، لاعب النصر، في الثانية 24 أمام الهلال بالديربي الموسم الماضي، وهي الثانية ذاتها، التي شهدت تسجيل الغامبي موسى بارو، لاعب التعاون، هدفاً في مرمى القادسية الموسم الماضي، وحل الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد التاسع بهدفه في الثانية 28 خلال مواجهة الشباب الموسم الماضي، وجاء السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق في المركز العاشر بعدما سجل هدفاً عند الثانية 32 في مرمى الرائد موسم 2014-2015، تلاه حسين عبدالغني لاعب النصر السابق أمام الفيصلي موسم 2013-2014، وبعده الغيني فرانسوا كامانو، لاعب ضمك السابق، في المركز الـ12 حينما سجل هدفاً في مرمى الوحدة في الموسم الماضي بعد مرور 35 ثانية.