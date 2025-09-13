العقيدي يجبر جيسوس على فتح ملف حراس المرمى

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» إصابة حارسه الدولي نواف العقيدي بشد عضلي سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع سيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مكثف قبل عودته للمشاركة مع الفريق. هذه الإصابة أجبرت مدرب الفريق جيسوس على فتح ملف حراس المرمى والبحث عن بديل عن البرازيلي بينتو ماثيوس الذي أصبح خارج حسابات جيسوس نهائياً. وكشفت مصادر لـ«عكاظ»، أنه استعان بالحارس راغد النجار لقائمته الأساسية التي ستخوض مواجهة غد أمام الخلود على ملعب «الأول بارك» ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن للمحترفين.الجدير ذكره أن النصر انتصر في مباراته الأولى على حساب نظيره التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الملك عبدالله ببريدة. ‏