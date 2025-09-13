نجح النجم الاتحادي موسى ديابي في معادلة رقم قائد العميد السابق محمد نور، بعد أن صنع هدف زميله الجزائري حسام عوار في مباراة الفتح، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.ووفقاً لبيانات شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أصبح ديابي ثاني أسرع لاعب يصل إلى 15 تمريرة حاسمة في تاريخ دوري المحترفين، إذ حقق ذلك خلال 26 مباراة، بينما وصل نور إلى الرقم نفسه في 23 مباراة.وقدم ديابي منذ انضمامه للاتحاد إسهامات لافتة، إذ سجل 5 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة في 26 مباراة بالدوري.وكان الاتحاد تغلب على الفتح بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ سجل رباعية الفريق كل من حسام عوار، ومهند الشنقيطي، وستيفن بيرجوين (هدفين).