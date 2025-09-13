احتفالية موسى ديابي وبريجوين بالفوز على الفتح.
احتفالية موسى ديابي وبريجوين بالفوز على الفتح.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
نجح النجم الاتحادي موسى ديابي في معادلة رقم قائد العميد السابق محمد نور، بعد أن صنع هدف زميله الجزائري حسام عوار في مباراة الفتح، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقاً لبيانات شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أصبح ديابي ثاني أسرع لاعب يصل إلى 15 تمريرة حاسمة في تاريخ دوري المحترفين، إذ حقق ذلك خلال 26 مباراة، بينما وصل نور إلى الرقم نفسه في 23 مباراة.

وقدم ديابي منذ انضمامه للاتحاد إسهامات لافتة، إذ سجل 5 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة في 26 مباراة بالدوري.

وكان الاتحاد تغلب على الفتح بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ سجل رباعية الفريق كل من حسام عوار، ومهند الشنقيطي، وستيفن بيرجوين (هدفين).
أخبار ذات صلة
 
اعترف بمشكلة الفريق الدفاعية.. لوران: تعويض «رايكوفيتش» أمر صعب
اعترف بمشكلة الفريق الدفاعية.. لوران: تعويض «رايكوفيتش» أمر صعب
قبل الظهور الآسيوي.. الهلال في اختبار القادسية
قبل الظهور الآسيوي.. الهلال في اختبار القادسية