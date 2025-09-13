اعترف بمشكلة الفريق الدفاعية.. لوران: تعويض «رايكوفيتش» أمر صعب

أشاد المدير الفني لفريق الاتحاد الفرنسي لوران بلان بأداء فريقه خلال مواجهة ضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة، التي انتصر خلالها الاتحاد برباعية مقابل هدفين، إذ عبّر الفرنسي لوران بلان عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز رغم ظروف المباراة، مؤكداً أن لديهم مشكلة دفاعية، ويجب استعادة اللاعبين المصابين كريم بنزيما وحسن كادش وميتاي.وأضاف لوران أن الفريق لا يملك العديد من الخيارات في مركز حراسة المرمى، مبيناً أن تعويض الحارس رايكوفيتش أمر صعب.من جانبه أكد مدرب الفتح جورج غوميز أن المواجهة كانت رائعة وقوية، استمتع الجميع بها. كما أبدى تحفظه على بعض القرارات التحكيمية، قائلًا: «الوقت الضائع الطويل ليس قاعدة ثابتة في كرة القدم، ففي بعض الأحيان يكون الأمر منطقياً أو لا، وأنا لدي سنوات خبرة أتقبل الأخطاء، أعذر وأتقبل أخطاء حكم الساحة، لكن حكم الفيديو لا أعذره، إذ إن هدف الاتحاد الثاني غير صحيح لوجود مخالفة سابقة».