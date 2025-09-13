قبل الظهور الآسيوي.. الهلال في اختبار القادسية

يلتقي فريق الهلال بضيفه القادسية عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على استاد المملكة أرينا بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.فبعد أن تمكن من الفوز في الجولة الأولى على الرياض بهدفين دون مقابل وفي ذات الملعب، يسعى فريق الهلال لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي قبل بدء مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة والذي سينطلق يوم الثلاثاء (القادم) أمام ضيفه الدحيل القطري، ويعتمد مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود نونيز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مالكوم وسافيتش وسالم الدوسري، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس ياسين بونو.فيما يدخل فريق القادسية بعد فوزه على ضيفه النجمة بثلاثة أهداف لهدف، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة منافسته على مراكز المقدمة لا سيما وأنه يملك عناصر بارزة وقادرة على المنافسة" ويأتي أبرزها الحارس البلجيكي كاستليس وثنائي الدفاع ناتشو والفاريز والمهاجم الإيطالي ريتيغي والمكسيكي جوليان كينيونيس.ويتفوق الهلال في المواجهات التي جمعت بينهما في دوري المحترفين، إذ التقيا في 18 مباراة انتصر الهلال في 14 منها، فيما انتصر القادسية في لقاء وحيد، وتعادلا في 3 لقاءات، وأحرز هجوم الهلال 34 هدفاً، فيما أحرز هجوم القادسية 13 هدفاً.