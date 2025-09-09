اتحاد القدم يناقش ملف اللاعبين المواليد مع أندية دوري روشن

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعاً بأندية دوري المحترفين السعودي «روشن»؛ لأخذ مرئياتهم حول اللاعبين غير السعوديين لفئة تحت 21 عاماً (المواليد)، ومن ثم التوقيع على محضر الاجتماع، وأن النظام لن يتم تغييره خلال فترة الانتقالات الحالية.وكان اتحاد القدم قرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعباً بدلاً من العدد السابق 30 لاعباً، مع مراعاة أحقية كل نادٍ من الأندية تسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءاً من الموسم الرياضي 2024 - 2025، وفقاً للاشتراطات التالية:1ـ ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.2ـ لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.3- استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.4ـ يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى، إضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية (ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إذ يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).وأتى القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، إضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.