مع الإعلان الأمريكي الإسرائيلي عن شن عملية عسكرية واسعة ضد إيران، يتبادر إلى الأذهان تكرار «سيناريو يونيو» من العام الماضي، وحرب الـ12 يوماً.



إذ إنه وقبيل توجه الوفد الإيراني لجولة سادسة من المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي العام الماضي، شنت تل أبيب بشكل مباغت حرباً لمدة 12 يوماً على إيران في يونيو، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.



اليوم، وقبل 48 ساعة من اجتماعات مرتقبة بين لجان فنية أمريكية وإيرانية في فيينا، وقبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل يومي الثاني والثالث من مارس، لمناقشة ملف إيران بعد جولة المحاثات الأخيرة بين واشنطن وطهران في جنيف، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد طهران.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشكل مفاجئ، صباح اليوم (السبت)، بدء هجوم استباقي ضد إيران، فيما أكد مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه جرى التخطيط للعملية منذ أشهر بالتنسيق مع واشنطن، وأن موعد إطلاقها جرى تحديده قبل أسابيع.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن القوات الأمريكية بدأت عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد إيران، متوعداً بمحو البرنامج الصاروخي الإيراني، فضلاً عن الأسطول البحري. وشدد ترمب على أن بلاده «ستعمل على ألا تمثل طهران تهديداً نووياً بعد الآن».



وكان الرئيس الأمريكي قد عبر عن عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، في خضم محادثات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية.



وجاء الهجوم، الذي سبقته حرب جوية في يونيو، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية البالستية.



وعقدت إيران وأمريكا 3 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة، بينما كان من المرتقب أن تلتقيا الإثنين القادم على صعيد الفرق الفنية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم يوم الجمعة القادم.