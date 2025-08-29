إيفان توني يعانق التاريخ.. والسومة يعادل رقماً سلبياً

انطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي (2025-2026) مساء الخميس بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة.

بدأت الجولة الافتتاحية بلقاء ضمك والحزم، حيث افتتح فابيو مارتينيز التسجيل لصالح الحزم، قبل أن يهدر عمر السومة فرصة تعزيز النتيجة بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة (90+7)، ليعاقب ضمك خصمه بهدف تعادل قاتل سجله جمال حركاس.

وفي اللقاء الثاني، واصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية بعد تتويجه بكأس السوبر، بتحقيق فوز صعب على نيوم الصاعد حديثاً، بهدف دون رد، حمل توقيع إيفان توني في الدقيقة 23.

أما المباراة الثالثة، فقد شهدت فوز الاتفاق على الخلود بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي «فارس الدهناء» كل من موهاو نكوتا وجورجينيو فينالدوم، فيما جاء هدف الخلود الوحيد عبر جون باكلي.

أرقام وإحصاءات (نقلاً عن شبكة أوبتا):

- للمرة الأولى في تاريخه، يسجّل الحزم الهدف الافتتاحي لموسم دوري المحترفين، كما أنها المرة الثانية فقط التي يأتي فيها هدف افتتاح الموسم من علامة الجزاء، بعد موسى الشمري مع الرائد أمام الشباب في موسم 2010–2011.

- أهدر عمر السومة ركلة الجزاء رقم 11 له في دوري روشن، ليعادل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين إهداراً لركلات الجزاء في تاريخ البطولة، بالمناصفة مع عبد الرزاق حمد الله (لاعب الشباب حالياً).

- نادي نيوم أصبح الفريق رقم 33 الذي يشارك في دوري روشن، ويُذكر أن الخلود كان آخر نادٍ صاعد يشارك لأول مرة ويتجنّب الهبوط، بينما نجحت آخر 3 فرق صعدت للمرة الأولى (الخلود، الأخدود، الرياض) في البقاء ضمن فرق الدوري.

- إيفان توني أصبح ثاني لاعب في تاريخ الأهلي يختتم أهداف الفريق في موسم، ويفتتحها في الموسم التالي، بعد محمد المجحد الذي فعلها في موسمي 2020–2021 و2021–2022.

- موهاو نكوتا، لاعب الاتفاق، دوّن اسمه كأول لاعب جنوب إفريقي يُسجل هدفاً في تاريخ مسابقة الدوري، لتصبح جنوب إفريقيا الدولة رقم 100 التي تسجل حضورها تهديفياً في البطولة.