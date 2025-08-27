100 لاعب ولاعبة في بطولة المملكة لريشة الطائرة
انطلقت اليوم منافسات بطولة المملكة للشباب والفتيات للريشة الطائرة، بالصالة الرياضية المغلقة في استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالرياض، وتستمر خلال الفترة من (27 إلى 29 أغسطس الجاري)، بمشاركة (26) ناديًا وأكثر من (100) لاعب ولاعبة من مختلف أندية المملكة.

وتتضمن البطولة منافسات الفردي والزوجي التي تُقام وفق نظام خروج المغلوب، ويشهد اليوم الأول إقامة الأدوار التمهيدية، وتقام منافسات ربع النهائي ونصف النهائي في اليوم الثاني، وتختتم البطولة يوم الجمعة بإقامة المباريات النهائية وتتويج الفائزين.

وتأتي البطولة في إطار حرص الاتحاد السعودي للريشة الطائرة على اكتشاف وصقل المواهب الواعدة وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يعزز من حضور اللعبة، ويهيئ جيل المستقبل لتمثيل المملكة في المحافل القارية والدولية.
