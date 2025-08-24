بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره النصر بركلات الترجيح (5 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2 - 2)، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد هونغ كونغ الدولي، وصل فريق النادي الأهلي إلى جدة. ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة الأهلي في البطولة، وسبق له التتويج باللقب في نسخة عام 2016، وكان ظهوره الحالي الثالث في تاريخه، وخاض النصر النهائي للمرة السادسة في تاريخه، متوّجًا باللقب مرتين عامي 2020 و2021.ورغم أن النصر افتتح التسجيل عبر لاعبه كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء عند الدقيقة (41)، إلا أن الأهلي أدرك التعادل عن طريق لاعبه فرانك كيسيه عند الدقيقة (5+45)، ليعود النصر للتقدم مجددًا بواسطة لاعبه مارسيلو بروزوفيتش عند الدقيقة (82)، وخطف الأهلي هدف التعديل عند الدقيقة (88) عن طريق اللاعب روجير إيبانيز، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها الحارس إدوارد ميندي بتصديه للركلة النصراوية الرابعة، مانحًا فريقه لقب البطولة.يُذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية بنتيجة (5 - 1)، وبلغ النصر النهائي عقب تفوقه على الاتحاد بنتيجة (2 - 1).