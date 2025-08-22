يترقب الشارع الرياضي السعودي والعالمي غدًا، النهائي المرتقب الذي سيخوضه كريستيانو رونالدو مع فريق النصر أمام النادي الأهلي، في مباراة تحمل طابعًا استثنائيًا بالنسبة للنجم البرتغالي الذي يرى فيها فرصة ذهبية لكتابة بصمته الأولى في البطولات المحلية السعودية. ورغم أن رونالدو انضم إلى صفوف النصر في الأول من يناير 2023 في صفقة تاريخية وُصفت حينها بالأغلى عالميًا، إلا أنّه لم ينجح طوال 965 يوما في التتويج بأي بطولة محلية بقميص «العالمي».

ومنذ وصوله إلى العاصمة الرياض، شكّل «الدون» مادة جدل وإثارة؛ فبينما تحدث مرارًا عن قوة الدوري السعودي وتوقع أن يصبح ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم، بقيت البطولات المحلية عصيّة عليه رغم الأهداف الغزيرة التي أحرزها والأرقام الفردية التي حققها.

ورغم ذلك، استطاع رونالدو أن يرفع كأس البطولة العربية في موسمه الأول مع النصر، وهي البطولة الوحيدة التي أضافها إلى رصيده مع الفريق حتى الآن، ما جعل التطلعات تتعاظم تجاه هذا النهائي الذي قد يمنحه أول لقب محلي يرضي طموحات جماهيره.

ويرى متابعون أن هذه المباراة لا تمثل مجرد لقب، بل اختبارًا حقيقيًا لمسيرة النجم العالمي مع النصر، في ظل منافسة محلية شرسة وصعود الفرق السعودية الأخرى إلى واجهة البطولات.

ساعات قليلة إذن، تفصل رونالدو عن لحظة فارقة، إما أن ينهي بها عطش الألقاب المحلية، أو أن تزيد الضغوط عليه في ظل سقف المطالب المرتفع من عشاقه لا سيما بعد الصفقات الأخيرة لناديه.