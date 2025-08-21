وافق نادي الاتحاد على إعارة الجناح الأيمن مروان الصحفي إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي لمدة موسم بعد الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة بعد تعديل العرض المقدم من النادي البلجيكي.وأوضح نادي الاتحاد في بيانه أن الموافقة على العرض الاحترافي تأتي ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة، ودعمها للتطور بما ينعكس إيجاباً على مستواها ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية.ويعمل المدير الفني والمدير الرياضي على تجهيز الفريق الكروي الأول من خلال حسم عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على رغبة من جانب لوران بلان المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.وكان مروان الصحفي قد قدم مستويات كبيرة مع نادي بيرشكوت البلجيكي خلال الموسم الماضي، وحظي اللاعب بثقة عدد من الأندية، لكن النادي وافق في النهاية على انتقاله إلى أنتويرب البلجيكي.