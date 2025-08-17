في خطوة لافتة تعكس أسلوبا إداريا مختلفا في ملاك الأندية السعودية، وجّه رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورغ، مالك نادي الخلود من مدينة الرس، دعوة عبر حسابه في منصة «X» لأهالي المحافظة من أجل مشاركته لقاء وديا في أحد المطاعم المحلية مساء اليوم. الدعوة التي جاءت في اللحظة الأخيرة، كما وصفها هاربورغ، تضمنت رغبته في التعرّف أكثر على المجتمع المحلي والاستماع لآرائهم وأفكارهم بشأن النادي، وكتب قائلا إنه سيكون سعيدا حتى لو حضر شخص واحد فقط إلى هذا اللقاء، مشيرا إلى أن المطعم الذي سيحصل على أكثر تفاعل من الجمهور سيكون هو المكان المعتمد للقاء.التغريدة التي نشرها هاربورغ لاقت تفاعلا واسعا، ليس فقط لأنها دعوة مفتوحة من مالك نادٍ لجماهيره، بل لأنها تعكس طبيعة الرجل الذي يحرص على إشراك المجتمع في صناعة مستقبل النادي. هذه المبادرة تكشف أيضا عن فلسفته في الإدارة، إذ يؤمن بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الناس أنفسهم، وأن الاستماع للجمهور لا يقل أهمية عن الخطط الفنية والمالية داخل النادي.ويُعد هاربورغ واحدا من المستثمرين الأمريكيين المعروفين في الأسواق الناشئة، قبل أن يدخل عالم الرياضة عبر بوابة نادي الخلود السعودي. ومنذ استحواذه على النادي، سعى إلى تقديم صورة مختلفة عن المالك التقليدي، إذ فضّل أن يقترب من الجماهير مباشرة، ويستمع لمقترحاتهم، بل ويشاركهم حتى في تفاصيل بسيطة مثل اختيار مطعم لعشاء مشترك، في رسالة واضحة مفادها أن النادي ليس مجرد فريق كرة قدم، وإنما مشروع اجتماعي وتنموي يرتبط بجمهوره وبيئته المحلية.هذا الحضور المباشر في تفاصيل المشهد يعكس جانبا جديدا من تجربة الاستثمار الأجنبي في الرياضة السعودية، إذ لم يعد المال وحده هو العنصر الحاسم، بل ظهرت نماذج تحاول أن تدمج بين رأس المال والتواصل الإنساني المباشر. ومن خلال مبادرات كهذه، يبدو أن نادي الخلود قد دخل مرحلة جديدة تسعى إلى بناء علاقة متينة مع محيطه الاجتماعي، على يد مالك أمريكي يفضل أن يشارك جمهوره طاولة الطعام قبل أن يشاركهم طاولة القرار.