خرج تشيلسي بالتعادل السلبي مع ضيفه كريستال بالاس، فيما انتصر نوتنغهام فورست على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.اكتفى تشيلسي بالتعادل على أرضه سلبا مع كريستال بالاس وشهد اللقاء إلغاء الحكم دارين إنغلاند هدفا مبكرا سجله إيبيريتشي إيزي لمصلحة كريستال بالاس بعد مشاهدة الإعادة على شاشة إلى جانب الملعب، بعدما تبين له أن لاعب بالاس مارك جيهي، الذي دفع مويسيس كايسيدو، كان قريبا للغاية من الحائط البشري لتشيلسي عندما نفذ إيزي ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء.اعتمد تشيلسي -الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي وفاز بلقب الدوري الأوروبي- في تشكيلته الأساسية على بعض الوجوه الجديدة، بينها جواو بيدرو الذي انضم من برايتون، وجيمي غيتنز القادم من بوروسيا دورتموند، لكن البديل البرازيلي إستيفاو (18 عاما) كان الأكثر تأثيرا بأداء حيوي في الجناح الأيمن، ومع ذلك لم يتمكن تشيلسي -بطل كأس العالم للأندية- من فرض سيطرته على المباراة ضد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.وعلى ملعب سيتي غراوند، تفوق نوتنغهام فورست بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو على برنتفورد بثلاثة أهداف لهدف. أحرز أهداف نوتنغهام كريس وود (هدفين د:5، 45 2)، ودان ندوي (د:42)، فيما أحرز هدف برينتفورد الوحيد تياغو من نقطة الجزاء (د:78)، ليحقق نوتنغهام أول 3 نقاط، فيما بقي برينتفورد دون رصيد من النقاط.