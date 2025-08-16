يضع مدربا الاتحاد والنصر بلان وجيسوس اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع فريقي الاتحاد والنصر الثلاثاء القادم الساعة الثالثة عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي في دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي، إذ سيركز مدربا الفريقين خلال المناورات الكروية على تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجانه في المواجهة الحاسمة، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوضان بها اللقاء المرتقب.

ويطمح مدربا الاتحاد والنصر الفرنسي بلان والبرتغالي جيسوس لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية التي ستقام السبت القادم على كأس السوبر السعودي، ويسعيان لتحقيق اللقب المحلي في الموسم الرياضي الجديد.

وكان فريقا الاتحاد والنصر استعدا لمنافسات الموسم الجديد من خلال معسكر «أوروبي»، حيث أقام الاتحاد معسكره على مرحلتين، الأولى في إسبانيا، والثانية في البرتغال، وخاض عدداً من المباريات الودية، ووقف المدرب بلان على جاهزية فريقه لمباراة نصف نهائي كأس السوبر، فيما النصر أقام معسكره على 3 مراحل (في النمسا، والبرتغال، وإسبانيا)، ولعب عدداً من اللقاءات الودية. وحرص المدرب جيسوس على وصول فريقه للجاهزية الفنية قبل خوض مواجهة دور الأربعة في كأس السوبر.





• الاتحاد x النصر



الثلاثاء 2025/8/19



3:00 عصراً