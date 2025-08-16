يسعى مدربا الأهلي والقادسية ماتياس وميشيل لتجهيز الفريقين لمواجهة دور نصف النهائي في كأس السوبر، التي ستجمع الفريقين الأربعاء القادم الساعة الـ3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، إذ يهدفان للاستقرار على النهج الفني الذي سيطبقانه في المواجهة المهمة، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مباراة دور الأربعة في كأس السوبر.

ويتطلع المدربان لتحقيق الانتصار والتأهل للمباراة الختامية على كأس السوبر السبت القادم، وحصد أول الألقاب المحلية في الموسم الرياضي الجديد.

واستعد الأهلي والقادسية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بمعسكر «أوروبي»، حيث أقام الفريق الأهلاوي معسكراً خارجياً على 3 مراحل في النمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وخاض عدداً من المباريات الودية. واستطاع المدرب ماتياس الوقوف على جاهزية فريقه لمواجهة نصف نهائي كأس السوبر، فيما أقام الفريق القدساوي معسكره في هولندا، وإسبانيا، وإنجلترا، واستطاع المدرب ميشيل الوقوف على جاهزية لاعبيه لمباراة دور الأربعة في كأس السوبر.



• الأهلي x القادسية

الأربعاء 2025/8/20

3:00 عصراً