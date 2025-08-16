تأهل الإنجليزي «روني أوسيلفان» والأسترالي «نيل روبرتسون» إلى نهائي بطولة الماسترز للسنوكر، والتي تستضيفها المملكة للمرة الثانية في جدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بعد مواجهتين مثيرتين في نصف النهائي أمس (الجمعة)، وسط حضور جماهيري وإعلامي لعشاق السنوكر.ونجح أسطورة السنوكر العالمي الإنجليزي روني أوسيلفان في تجاوز مواطنه كريس ويكلين، وحجز مقعده في نهائي البطولة، بعد أن قدّم أداءً استثنائياً حسم به اللقاء بنتيجة 6-3، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية منذ بدايتها.وسجّل روني إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ السنوكر يحقق أعلى نقطة ممكنة (147 نقطة) مرتين في نفس اليوم، لينال مكافأة مالية قدرها 147 ألف جنيه إسترليني، في عرض استثنائي، أكد من خلاله مكانته كأحد أعظم نجوم اللعبة.في المقابل، تمكن الأسترالي نيل روبرتسون (المصنف الثامن عالميًا، وحامل لقب بطولة الماسترز مرتين)، من الوصول إلى المباراة النهائية، بعد أن حقق فوزًا مهماً على حساب الإنجليزي إليوت سليسور بنتيجة 6-3، حيث يأمل روبرتسون في مواصلة تألقه وحصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة.وقال النجم الأسترالي نيل روبرتسون عقب تأهله إلى المباراة النهائية: «سر الفوز أولاً كان في الاستفادة من خبرتي لحسم الأشواط الأولى، مما منحني أفضلية مبكرة في اللقاء، وأحلم بتحقيق اللقب اليوم على أرض المملكة، وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرتي».ومن المتوقع أن تشهد المباراة الختامية اليوم (السبت)، حضوراً لافتاً ومتابعة متميزة للحدث الذي سيحصل فيه البطل المتوج على جائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، ضمن مجموع جوائز مالية قياسية تتجاوز مليوني جنيه إسترليني، في ختام بطولة رياضية عالمية أخرى تستضيفها المملكة.