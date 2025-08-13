تأهل فنربخشة التركي بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى مرحلة جديدة في تصفيات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فينورد الهولندي بنتيجة (5 / 2) في مباراة الإياب.ولم يستغل فينورد بقيادة مدربه روبن فان بيرسي تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة (2 / 1) أو تقدمه في مباراة العودة بإسطنبول، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة (6 / 4) في مجموع المباراتين.وينتظر فنربخشة في الدور القادم الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي ضد نيس الفرنسي، آملًا في التأهل لمرحلة الدوري المكونة من (36) فريقًا.كما تأهل أيضًا رينجرز الأسكتلندي على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة (4 / 2) في مجموع المباراتين، وذلك بعد خسارته إيابًا بنتيجة (1 / 2).وينتظر الفريق الأسكتلندي الفائز من مواجهة كلوب بروج البلجيكي ضد سالزبورج النمساوي.وفاز بافوس القبرصي على دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد ليتأهل بنتيجة (3 - 0) في مجموع المباراتين، بعد أن فاز بهدف.وتغلب كوبنهاجن الدنماركي على مالمو السويدي بخماسية نظيفة بعد التعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب، ليتأهل لمواجهة بازل السويسري.