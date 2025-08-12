أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر فيه عن رفضه القاطع لإقامة مباراة برشلونة وفياريال ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى خارج الأراضي الإسبانية، معتبرًا أن هذا القرار ينتهك مبدأ التكافؤ الإقليمي في بطولات الدوري بنظام الذهاب والإياب، ويمنح أفضلية رياضية غير مستحقة للأندية التي تقدمت بالطلب.‏وأوضح ريال مدريد في البيان بأن هذا الإجراء، الذي طُبّق دون سابق إنذار أو تشاور مع الأندية المشاركة في المسابقة، ينتهك مبدأ المعاملة بالمثل الإقليمي الأساسي الذي يحكم مسابقات الدوري ذات الدورين (مباراة على أرض الفريق المنافس وأخرى على أرضه)، مما يُغيّر التوازن التنافسي، ويمنح الأندية الطالبة ميزة رياضية غير مستحقة، مطالباً بتطبيق نزاهة المسابقة من خلال إقامة جميع المباريات في ظل ظروف متساوية لجميع الفرق، مشيراً إلى إن تعديل هذا النظام من جانب واحد ينتهك المساواة بين المتنافسين، ويُقوّض شرعية النتائج، ويُرسي سابقة غير مقبولة تفتح الباب أمام استثناءات تستند إلى مصالح غير رياضية بحتة، مما يؤثر بشكل واضح على النزاهة الرياضية.وكشف ريال مدريد في بيانه بأنه اتخذ ثلاثة إجراءات تمثلت في تقديم طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بصفته الضامن لقواعد كرة القدم الدولية، بعدم السماح بإقامة المباراة دون موافقة مسبقة من جميع الأندية المشاركة في المسابقة، وتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وحثّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسحب الطلب أو رفضه، مع إعادة تأكيد المعايير التي وُضعت عام 2018، والتي تحظر إقامة المباريات الرسمية في المسابقات المحلية خارج إسبانيا، إلا في ظروف استثنائية مبررة، وطلب من المجلس الأعلى للرياضة رفض منح التصريح الإداري اللازم دون موافقة جماعية من الأندية.