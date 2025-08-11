أصبح حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما قريباً جداً من مغادرة صفوف بطل أوروبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب استبعاده رسمياً عن قائمة الفريق في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام الإنجليزي.وكان تألق دوناروما في الموسم الماضي أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا، لكن مع تبقي عام واحد من عقده مع النادي ورفض اللاعب تجديد عقده اضطر النادي الباريسي لاستبعاده من حساباته مبكراً واتخاذ خطوات سريعة بالتعاقد مع حارس مرمى ليل الفرنسي لوكاس شوفالييه في عقد يمتد لخمسة أعوام بقيمة إجمالية تجاوزت (55 مليون يورو)، وهو الحارس الذي تألق بشكل لافت مع ليل في الموسم الماضي.وجاء وصوله إلى باريس ليثير الشكوك حول إمكانية رحيل دوناروما عن صفوف الفريق، إذ لن يتقبل الحارس الدولي الإيطالي البالغ من العمر 26 عاماً فكرة وجوده كحارس احتياطي لشوفالييه في حال قرر المدرب الإسباني لويس إنريكي ذلك.وذكر الصحفي الشهير فابريزو رومانو أن علاقة دوناروما مع الفريق الباريسي انتهت بعد استبعاده من قائمة الفريق في مباراة السوبر الأوروبي، مشيراً إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المحتملة للحارس الإيطالي في الموسم الجديد.