توّج لاعب المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان، بلقب بطولة هونغ كونغ الآسيوية للشباب والناشئين تحت 11 و17 عامًا، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة السعودية على الساحة القارية، وقدّم آل نصفان مستويات مميزة طوال منافسات البطولة، تمكن من خلالها من حسم المواجهات أمام أبرز لاعبي آسيا، ليظفر باللقب عن جدارة واستحقاق، ويكتب مجدًا جديدًا للإسكواش السعودي.ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للتطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في مختلف الألعاب، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرص وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للإسكواش على صناعة أبطال قادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج قاريًا وعالميًا.