حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي على حساب منتخب الهند بنتيجة 84/ 59 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (السبت) على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في كأس آسيا لكرة السلة المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، ليتأهل الأخضر للدور الثاني ويضرب موعداً مع منتخب الفلبين الاثنين القادم.

وواصل المنتخب السعودي انطلاقته المبهرة في البطولة، فرغم الخسارة في المواجهة الأولى أمام منتخب الصين إلا أن الأخضر السعودي قدم أداء رائعاً ليحقق الفوز في المواجهة الثانية على حساب منتخب الأردن، وفي مواجهة الليلة أمام المنتخب الهندي تفوق نجوم المنتخب في اللقاء وقاد محمد السويلم القائمة بتسجيله ١٥ نقطة و١٤ متابعة، وأضاف محمد علي عبدالرحمن ١٤ نقطة و٦ متابعات و٥ تمريرات حاسمة، بينما سجل مرزوق المولد ١٢ نقطة مدعومة بثلاثيتين، وحقق خالد عبد الجبار أرقاماً متوازنة بـ١٠ نقاط و٥ متابعات و٥ تمريرات حاسمة، كما ساهم مصعب قاضي بـ١٠ نقاط، في حين سجل فهد بلال والشقيقان محمد ومثنى المرواني ما لا يقل عن ٦ نقاط لكل منهم، ولعبوا دوراً مهماً في حسم المواجهة أمام الجماهير السعودية.

وكان فهد بلال هو صاحب الرصاصة الأولى في الربع الثاني حين افتتحه بثلاثية منحت السعودية التقدم للأبد، قبل أن يتكفّل السويلم وبقية اللاعبين بتوسيع الفارق، ورفع خالد عبدالجبار النتيجة إلى ٤٢-٢٩ قبل ٤٥ ثانية من نهاية الشوط الأول.

من هناك، كانت السيطرة سعودية بالكامل، حيث اتسع الفارق إلى ٢٦ نقطة في الدقائق الأخيرة، لينهي منتخبنا الوطني المباراة بالفوز الثاني على التوالي ليؤكد مدى تطور كرة السلة السعودية.

هذا الانتصار منح كتيبة المدرب الإسباني ريكارد كاساس بطاقة العبور إلى مرحلة التصفيات المؤهلة لربع النهائي التي تنطلق الإثنين، حيث سيواجهون المنتخب الفلبيني ثالث المجموعة الرابعة.

وقال المدرب الإسباني لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة السلة بعد المباراة: «المباراة القادمة ليست سهلة، بل صعبة جداً، سنقدم أفضل ما لدينا وبالطبع ستكون الساعات القادمة مهمة جداً في التحضير لأننا سنواجه منتخباً قوياً».

وأضاف المدرب ريكارد كاساس: «علينا أن نواصل التحضير وأن نمتلك الطموح. الخطوة التالية لنا هي أن نطمح أكثر. لا يوجد تحليل فني أو تكتيكي الآن، لكن الحقيقة اليوم هي التاريخ الذي صنعناه».