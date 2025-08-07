أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية الفائزة في جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية عن الربعين الأول والثاني للعام 2025، حيث حقق نادي العدالة المركز الأول عن الربع الأول، من خلال مبادرته «العدالة في الزعتري»، واستفاد من المبادرة نحو 250 شخصًا من الأسر المقيمة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وتضمنت إجراء كشوفات طبية، وتوزيع نظارات رياضية طبية للأطفال لممارسة كرة القدم، بالإضافة إلى توزيع حقائب رياضية تحتوي على ملابس رياضية مناسبة للعبة.وجاء نادي الصقر في المركز الثاني للربع الأول، من خلال مساهمته في مبادرة للأيتام تحت مسمى «تمكين وتمهير»، حيث تم تمكين نحو 43 يتيمة من فئة الفتيات، وتنمية مهاراتهن، واستكشاف مواهبهن، ومساعدتهن في البحث عن فرص عملية واستثمارية.فيما حقق نادي النصر المركز الثالث للربع الأول، من خلال مبادرة «النصر يحميك»، والتي استفاد منها أكثر من 80 عائلة مقيمة في منازل غير مؤهلة ضد الحرائق، عبر تجهيز المنازل بجميع وسائل السلامة اللازمة.أما في الربع الثاني، فقد حصل نادي القادسية على المركز الأول عن مبادرته المتميزة «موسم القادسية الرمضاني»، والتي استفاد منها نحو 200,000 مستفيد بمشاركة 60 متطوعًا، وشملت أنشطة مجتمعية وثقافية ودينية على المستويين المحلي والدولي.كما حصل نادي النصر على المركز الثاني للربع الثاني، من خلال مساهمته في مبادرة «برنامج نصر الأمل»، والتي أقيمت في مركز الملك فهد لأورام الأطفال، واستفاد منها نحو 80 طفلًا، من خلال تهيئة بيئة آمنة متخصصة لتحفيزهم ودعمهم عبر برامج دورية تعزز التكافل المجتمعي مع أطفال السرطان، وتقديم الدعم المعنوي خلال رحلتهم العلاجية.وحقق نادي الاتفاق المركز الثالث في الربع الثاني، من خلال مبادرة «الاتفاق من أجل الخير»، والتي استفاد منها نحو 250 مستفيدًا، عبر أنشطة إنسانية للأسر المتعففة وأبنائها من ذوي الإعاقة.