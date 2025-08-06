وقّعت هيئة الفروسية، اليوم في الرياض، اتفاقية تفاهم لمشاركة البيانات الوطنية مع نادي سباقات الخيل؛ بهدف دعم مهمات الهيئة، وتحقيق التكامل بين الجهتين في تطوير رياضة سباقات الخيل، بما يعزز تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة لمختلف الجهات ذات العلاقة.وتسهم الاتفاقية في بناء علاقة تكاملية تستند على مبدأ مشاركة البيانات، ورفع كفاءة العمل المشترك، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأعمال، إلى جانب العمل على تمكين التحول الرقمي في القطاع وتحسين جودة البيانات، بما يعزز الشفافية ويخدم متطلبات الجهات الحكومية والمستثمرين والممارسين في القطاع وبما يضمن تحسين مستوى التخطيط للفعاليات والسباقات المستقبلية.وأوضح الأمين العام لهيئة الفروسية المهندس عبدالله العسيري، أن هذا التعاون يعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التكامل المؤسسي في قطاع الفروسية، ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الرئيسين في المنظومة، مبيناً أن الهيئة تسعى للإسهام في تطوير البيئة التنظيمية للفروسية، وتحسين جودة البيانات والخدمات المقدّمة بما يسهم في دعم نمو القطاع.وأكّد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، أهمية الاتفاقية، التي ستفتح آفاقاً جديدة من التكامل المؤسسي وتدعم تطوير قطاع الفروسية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (2030).ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لجهود هيئة الفروسية في تعزيز الحوكمة والسعي لتطوير البيئة التنظيمية من خلال إتاحة البيانات التي تدعم أعمال القطاع، وضمن مساعي نادي سباقات الخيل إلى توسيع شراكاته الإستراتيجية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الفني والتنظيمي للسباقات.