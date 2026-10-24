في مفاجأة مدوية، ودع فريق صن داونز الجنوب أفريقي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32، بعد تعادله مع ضيفه ويليتي الأنغولي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، لكن الفريق الأنغولي، الذي تأسس عام 2018، تأهل إلى دور المجموعات مستفيداً من قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض.

مابولولو يُقصي صن داونز

افتتح تاشريك ماثيوز التسجيل لصن داونز في الدقيقة 11، لكن كريستوفاو مابولولو أحرز هدف التعادل لفريق ويليتي بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليطيح بحامل اللقب خارج البطولة.

رقم سلبي للبطل

وكانت آخر مرة فشل فيها صن داونز في التأهل إلى دور المجموعات في عام 2015، عندما خسر أمام مازيمبي الكونغولي.

لقبان في 3 أسابيع

يذكر أن صن داونز توج الشهر الماضي بلقب «كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ» على حساب الأهلي، قبل أن يحصد لقب كأس «MTN8» بعد نحو ثلاثة أسابيع على حساب أورلاندو بايرتس.