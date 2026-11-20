من عصا مكنسة في منزل جدّه، بدأت حكاية الربّاع السعودي منصور آل سليم مع رفع الأثقال، قبل أن تقوده سنوات التدريب والتضحيات إلى منصات التتويج الآسيوية والعالمية.

في حوار خاص مع «عكاظ»، يستعيد آل سليم بداياته ومحطات بارزة من مسيرته، بدءاً من اكتشاف موهبته، مروراً بتحقيق ثلاث ذهبيات آسيوية عام 2019 وذهبية بطولة العالم عام 2021، وصولاً إلى كواليس غيابه عن الألعاب الأولمبية.

كما يتحدث عن الضغوط النفسية وتحديات الاحتراف، ويقيّم واقع رياضة رفع الأثقال السعودية، كاشفاً عن رؤيته لمستقبل اللعبة وطموحه الأولمبي.. فإلى نص الحوار:

• كيف بدأت رحلتك مع رياضة رفع الأثقال، ومتى تحوّلت إلى أكثر من مجرد هواية؟

•• بدأت رحلتي عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، وكان خالي حسن، وهو لاعب رفع أثقال، أول من عرّفني على اللعبة. أتذكر أنه كان يعلمني الحركات باستخدام عصا المكنسة في منزل جدي، رحمه الله، وأحياناً كان يرفعنا بالطريقة نفسها التي يؤدي بها حركات اللعبة. وبعدها اصطحبني إلى النادي، رغم أن المدرب لم يكن مقتنعاً بإمكاناتي بسبب صغر سني ووزني الذي لم يتجاوز 35 كيلوغراماً. بدأت التدريب مع زكي سليس وحسين مدن، ثم انتقلت إلى مرحلة الشباب تحت إشراف جعفر الباقر، ووصلت إلى المنتخب السعودي عام 2008 مع المدرب كاظم البحراني. ومنذ عام 2010 بدأت إنجازاتي الدولية، وأصبحت اللعبة هدفاً أسعى من خلاله إلى رفع اسم المملكة.

• من كان له الأثر الأكبر في مسيرتك الرياضية؟

•• بعد توفيق الله، كانت عائلتي الداعم الأكبر منذ البداية، إلى جانب جميع المدربين الذين أشرفوا على تدريبي. لكل منهم دور في تطوير مستواي وصقل موهبتي، وما وصلت إليه هو ثمرة دعم عائلي وعمل متواصل مع مدربين رافقوني في مختلف مراحل مسيرتي.

• ما أبرز التحديات التي واجهتك في بداية مشوارك؟

•• رفع الأثقال من الرياضات الشاقة التي تتطلب الكثير من التضحيات والصبر والانضباط. أدركت منذ البداية أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الوصول إلى منصات التتويج يحتاج إلى عزيمة واستمرار وتحمل مشقة التدريبات والظروف الصعبة.

• متى شعرت بأنك قادر على المنافسة عالمياً؟

•• كان ظهوري العالمي الأول عام 2013، وحققت المركز السادس على مستوى العالم. منحني ذلك الإنجاز ثقة كبيرة بقدرتي على منافسة الأبطال والوصول إلى منصات التتويج. وبعدها أصبح هدفي تحقيق ميدالية عالمية، والحمد لله تمكنت لاحقاً من أن أكون أول سعودي يصل إلى الميداليات العالمية والآسيوية في فئة الكبار، وهو إنجاز أعتز به كثيراً.

• ماذا تعني لك الذهبيات الثلاث التي حققتها في بطولة آسيا عام 2019؟

•• من الإنجازات التي لا تغيب عن ذاكرتي، وكانت فرحتي بها كبيرة جداً. أعتبر تلك الذهبيات بطعم ذهب العالم، لأن المنافسين كانوا من أبطال العالم، والمنافسة لم تكن سهلة. كان الإنجاز تأكيداً على أن كل سنوات التعب والتضحيات تستحق، وأن الرباع السعودي قادر على الوقوف في المقدمة أمام أقوى المنافسين.

• ماذا تتذكر من لحظة تتويجك بذهبية بطولة العالم في طشقند عام 2021؟

•• أتذكر أنني لم أكن أمثل نفسي فقط، بل كنت أمثل دولة وشعباً وعائلة وأسرة رفع الأثقال السعودية بأكملها. رفع اسم المملكة على منصة عالمية مسؤولية وشرف كبيران، ولذلك لم تكن الميدالية إنجازاً شخصياً فحسب، بل ثمرة دعم كل من وقف معي وآمن بقدرتي على الوصول.

• ما الإنجاز الذي تعتز به أكثر؟

•• أعتز بذهبية العالم وذهبيات آسيا، لأنها تمثل إنجازات تاريخية لرفع الأثقال السعودية في فئة الكبار. وأرى أنها أسهمت في فتح الطريق أمام الأجيال القادمة، وأثبتت أن الوصول إلى الميداليات الكبرى هدف يمكن تحقيقه، وأتمنى أن نشاهد المزيد من الأبطال السعوديين على منصات التتويج.

• كيف تعاملت مع الضغوط النفسية قبل المنافسات الكبرى؟

•• أصعب ما كنت أواجهه هو الضغط الناتج عن توقعات الجماهير التي تنتظر مني تحقيق إنجاز جديد. كنت أشعر أحياناً وكأنني أحمل على كتفي آمال كل من ينتظر الفوز، خصوصاً بعد تحقيق إنجازات سابقة. لكنني استطعت تحويل تلك الضغوط إلى دافع للتركيز وتقديم أفضل مستوى، وإثبات قدرة البطل السعودي على المنافسة والفوز عالمياً.

• ما أصعب مرحلة مررت بها رياضياً؟

•• أصعب مرحلة مررت بها في مسيرتي الرياضية كانت عدم مشاركتي في الألعاب الأولمبية، لأن الأولمبياد يمثل حلماً كبيراً لأي رياضي، خصوصاً عندما يكون قد أمضى سنوات طويلة في التدريب والعمل للوصول إلى هذا المستوى. ومما جعل تلك المرحلة مؤلمة بالنسبة لي أنني في إحدى السنوات كنت أرى أنني أستحق المشاركة، وأن مستواي يؤهلني للوجود في هذا المحفل الكبير، لكن بسبب خلافات بين المدربين لم أتمكن من المشاركة. هذا الأمر أثر في نفسي كثيراً، لأنك عندما تبذل كل ما لديك وتكون مستعداً لتحقيق حلمك، ثم تجد نفسك خارج المنافسة لأسباب لا تتعلق بقدرتك الرياضية، فإن الشعور يكون صعباً للغاية. وتبقى هذه التجربة واحدة من أكثر المحطات التي تركت أثراً في شخصيتي ومسيرتي.

• كيف يبدو استعدادك التدريبي لبطولة مهمة؟

•• الاستعداد منظومة متكاملة لا تقتصر على التدريب ورفع الأوزان، بل تشمل التهيؤ الذهني والنفسي، والتغذية والراحة وتنظيم الحياة اليومية. أؤمن بأن الحديد لا يصنع البطل وحده، بل إن التفاصيل الصغيرة والانضباط داخل الصالة وخارجها هما ما يصنعان الفارق.

• ما حجم التضحيات التي تتطلبها اللعبة؟

•• الوصول إلى المستوى العالمي يتطلب تضحيات كبيرة من الوقت والجهد والحياة الشخصية، ومنها الغربة والابتعاد عن الأهل والحرمان من أمور يعيشها الآخرون بصورة طبيعية. الطريق إلى الميداليات ليس سهلاً، ويحتاج إلى صبر وإصرار وهدف واضح.

• كيف تتعامل مع الإخفاق في محاولة رفع وزن معين؟

•• اللاعب المحترف يجب أن يتجاوز المحاولة الفاشلة سريعاً، ويحدد الخطأ الفني أو مشكلة التنفيذ ليعمل على تصحيحها في المحاولة التالية. الأهم ألا يسمح للإخفاق بالتأثير في تركيزه وثقته بنفسه، وأن يتعامل مع الموقف بهدوء.

• ما أهمية الإعداد الذهني في رياضة تعتمد على القوة والدقة؟

•• الجانب الذهني أساسي، فاللعبة لا تعتمد على القوة البدنية وحدها، بل تحتاج إلى تركيز عالٍ وتحكم في المشاعر والضغوط. استفدت كثيراً من العمل مع المعد الذهني، وكان لذلك أثر واضح في تعاملي مع المنافسات الكبرى. قد يمتلك اللاعب القوة البدنية، لكنه لن يقدم مستواه الحقيقي إذا لم يكن جاهزاً ذهنياً.

• كيف توازن بين المحافظة على مستواك الرياضي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة؟

•• رفع الأثقال تحتاج إلى الاستمرارية في التمارين، فالمحافظة على المستوى لا تقل أهمية عن الوصول إليه. اللاعب الذي يريد البقاء في دائرة المنافسة يجب أن يواصل التدريب ويطور قدراته الفنية والبدنية، لأن الاستمرارية والانضباط أساس الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.

• كيف ترى تطور رفع الأثقال في المملكة؟

•• هناك تطورات جيدة في فئة الناشئين، مع تحقيق إنجازات وتحطيم أرقام عالمية، وهو أمر مبشر. لكن التطور في فئتي الشباب والكبار لا يزال غير مرضٍ بالنسبة لي، وطموحنا أكبر مما تحقق. لا نريد أن يكون هدفنا مجرد المشاركة في الألعاب الأولمبية، بل المنافسة على الميداليات. وما زلنا نقع في بعض الأخطاء نفسها التي حدثت خلال الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة، ولذلك نحتاج إلى مراجعة التجارب السابقة وتغيير النهج والعمل برؤية واضحة لصناعة أبطال قادرين على تحقيق ميدالية أولمبية للمملكة.

• ما الذي يحتاجه الرباع السعودي للوصول إلى منصات التتويج العالمية؟

•• يحتاج إلى الثقة بإمكاناته، وأن يشعر بوجود من يؤمن بقدرته على المنافسة وتحقيق الإنجازات. الثقة من أهم العوامل التي تساعد اللاعب على تقديم أفضل مستوياته والاستمرار في الوصول إلى منصات التتويج.

• ما الرسالة التي توجهها إلى الناشئين الراغبين في ممارسة رفع الأثقال؟

•• أقول لهم إن رياضة رفع الأثقال ليست مجرد رفع أوزان لإثبات القوة، بل مدرسة للصبر والذكاء وتطوير الذات. تعلم اللاعب تحمّل الصعوبات ومواصلة العمل حتى عندما لا تظهر النتائج سريعاً. أنصحهم بالالتزام والصبر، فالقوة وحدها لا تصنع النجاح، بل يحتاج إلى عقل واعٍ وإرادة وقدرة على التعلم والتطور.

• ما طموحاتك المقبلة، وما الإنجاز الذي لا يزال منصور آل سليم يسعى إلى تحقيقه؟

•• طموحي مواصلة العمل والتطور على المستويين الفني والبدني، والوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية. أؤمن بأن الرياضي يجب ألا يتوقف عن تطوير نفسه مهما حقق من إنجازات، لذلك أركز على التدريب والمحافظة على مستواي والاستعداد بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة.

• هل فكرت يوماً في الابتعاد عن اللعبة؟ وما الذي جعلك تستمر؟

•• مررت بلحظات صعبة بسبب الضغوط والتضحيات، لكن وضوح الهدف الذي وضعته لنفسي منذ البداية كان دافعي للاستمرار. بالنسبة لي، كان الحلم أكبر من العقبات، ولذلك واصلت العمل والتدريب.

• ما القصة التي تتمنى أن يعرفها الجمهور عن حياتك الرياضية؟

•• أود أن يعرف الجمهور أن الزواج لم يكن عائقاً أمام مسيرتي، خلافاً للاعتقاد السائد لدى بعض الرياضيين بأنه قد ينهي المشوار أو يؤثر في المستوى. تجربتي أثبتت العكس؛ فقد كانت أفضل إنجازاتي بعد الزواج، وحققت ذهبية عالمية وذهبيات آسيوية والعديد من الميداليات. الاستقرار الأسري قد يكون عاملاً مساعداً على الانضباط والتركيز وتحقيق النجاح.

• هل يرى الجمهور الميدالية ولا يرى حجم التعب الذي سبقها؟

•• بالتأكيد، فالجمهور يشاهد لحظة الفوز والفرحة، لكنه لا يرى الإصابات والغربة والابتعاد عن الأهل والضغوط البدنية والنفسية التي يمر بها اللاعب. هذه التفاصيل لا يشعر بحجمها الحقيقي إلا من عاش التجربة، ويعرف مقدار ما قدّمه من تضحيات حتى يصل إلى منصة التتويج.

• ماذا غيّرت الرياضة في شخصيتك خارج المنافسات؟

•• علمتني الهدوء والصمت والتحكم في ردود أفعالي. أصبحت أؤمن بأن الإنسان يستطيع التعبير عن نفسه بأفعاله وإنجازاته، وليس بالضرورة بكثرة الكلام.

• لو عاد بك الزمن إلى بداية مشوارك، ما النصيحة التي كنت ستقدمها لنفسك؟

•• كنت سأتعامل بوعي أكبر مع التدريب، وأدرك مبكراً أن الالتزام وحده لا يكفي دون فهم وتخطيط صحيحين. أعتقد أن بعض العشوائية أخرت وصولي إلى أهدافي، وكان يمكن استثمار الوقت بصورة أفضل. ومع ذلك، أنا راضٍ عن الشخص الذي صنعتْه تلك التجارب، فقد تعلمت من مراحل النجاح والصعوبة، وأسهمت جميعها في بناء منصور آل سليم الذي أنا عليه اليوم.