واصل فريق ريال مدريد مطاردته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه راسينغ سانتاندير بنتيجة 3-0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.



وفرض ريال مدريد أفضليته منذ بداية اللقاء، وافتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل عند الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الإنجليزي جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 22، ليمنح فريقه أفضلية مريحة مبكراً.



وواصل الفريق الملكي تفوقه وعزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق يان ديوماندي عند الدقيقة 36، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، حافظ عليها حتى صافرة النهاية.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليبقى في المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وبرشلونة المتصدر بـ30 نقطة، بينما بقي راسينغ في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، ليواصل الفريق الملكي مطاردته لثنائي المقدمة في سباق المنافسة على لقب الليغا.