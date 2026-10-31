فتحت مجلة فرانس فوتبول تحقيقاً رسمياً بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، بعد رصد رهانات مشبوهةً على نتائج جائزة الكرة الذهبية 2026، وفق ما كشفته صحيفة الغارديان الإنجليزية.



وأوضحت الصحيفة أن منصة «Polymarket» للمراهنات سجلت رهانات من 12 حساباً مختلفاً بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 264 ألف دولار، جميعها توقعت بدقة الترتيب النهائي للمراكز الخمسة الأولى قبل الإعلان الرسمي.



وحققت تلك الحسابات أرباحاً تقدر بنحو 200 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المنصة نمطاً غير طبيعي يشير إلى اطلاع مسبق على النتائج.



وأكدت فرانس فوتبول في بيانٍ مقتضبٍ أنها بصدد التحقيق في الواقعة لتحديد ما إذا كان هناك تسريب من داخل لجنة التصويت أو من فريق التنظيم، مشددةً على أن سرية النتائج تعد حجر الأساس لمصداقية الجائزة منذ انطلاقها عام 1956.



ومن المنتظر أن تصدر المجلة بياناً رسمياً خلال الأيام القادمة بعد استكمال التحقيقات الأولية.



من جانبهم، كشف منظمو الكرة الذهبية أن هاري كين فاز بفارق 28 نقطة فقط عن كيليان مبابي، وهو رابع أضيق فوز في تاريخ الجائزة الممتد 70 عاماً، والأضيق بالنظام الحالي بعد سباق «ميسي» و«فان دايك» عام 2019 بفارق سبع نقاط، حيث حصل «هاري كين» على 1055 نقطة، بينما الفرنسي «كيليان مبابي» على 1027 نقطة، والإسباني «لامين يامال» على 881 نقطة.



ليحصل «كين» على المركز الأول في 40 بطاقة تصويت من أصل 100 صحفي، مقابل 23 صوتاً أول لمبابي، ونظام التصويت يمنح 15 نقطة للمركز الأول، 12 للثاني، 10 للثالث، ثم 8-7-5-4-3-2-1 للمراكز المتبقية.



وأوضح رئيس تحرير فرانس فوتبول «فنسنت غارسيا» أن «مبابي» كان متصدراً لفترة طويلة أثناء التصويت، قبل أن يعود «كين» ويحسمها في النهاية بفارق ضئيل جداً.



بهذا يصبح «كين» أول إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين 2001، بعد موسم سجل فيه 73 هدفاً مع بايرن ومنتخب إنجلترا وقاد بايرن لثلاثية محلية.