كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو حقيقة اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العودة إلى نادي نيويلز أولد بويز، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

ورغم ارتباط ميسي بعقد مع إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن النجم الأرجنتيني بات أقرب من أي وقت مضى إلى العودة لنادي نيويلز أولد بويز، وهو النادي الذي غادره عام 2000، عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، للانتقال إلى برشلونة.



هل يعود ميسي إلى نادي طفولته؟

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا توجد أي مفاوضات جارية بشأن عودة ليونيل ميسي إلى نادي نيويلز أولد بويز، وذلك خلافاً لما تداولته بعض التقارير».



ميسي ملتزم بعقده

وأشار الصحفي الموثوق إلى أن ميسي يشعر بسعادة كبيرة في إنتر ميامي، ويرغب في استكمال عقده الحالي حتى عام 2028 على الأقل، مع إمكانية تمديده لفترة أطول، وهو أمر سيُجرى تقييمه في وقت لاحق.